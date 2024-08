Handvissir um að hann hafi sýnt viðbrögð er lagið var spilað í gær – Sjáðu myndbandið

Stuðningsmenn Tottenham eru handvissir um að Harry Kane sakni félagsins eftir myndband sem birtist á samskiptamiðla í gær.

Kane mætti sínu fyrrum félagi, Tottenham, í æfingaleik en hann er í dag á mála hjá Bayern Munchen.

Kane er uppalinn hjá Tottenham og er markahæstur í sögu félagsins en hann virtist kippa sér aðeins við er hann heyrði lag félagsins í hátölurum vallarins.

Bayern hafði betur í leiknum 3-2 en Kane kom ekki við sögu þar sem hann er að jafna sig af meiðslum.

Myndband af þessu má sjá hér.

I am crying and I am throwing up.

Miss you, H 😢 pic.twitter.com/8FoUdH5xuV

— Ethan (@thfcem28) August 10, 2024