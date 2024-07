Staðfesta brottför hans frá Arsenal

Albert Sambi Lokonga hefur verið lánaður til Sevilla frá Arsenal út komandi leiktíð.

Lokonga er 24 ára gamall Belgi sem var keyptur frá Anderlecht 2021. Hann hefur hins vegar verið á láni hjá Crystal Palace og Luton síðustu tvö tímabil og virðist ekki inni í myndinni hjá Mikel Arteta, stjóra Arsenal.

Nú er hann lánaður enn á ný en það er talið að Sevilla geti keypt hann á 12 milljónir evra að láninu loknu. Arsenal fær 25% af framtíðarsölu ef það gengur eftir.

Wishing you the best of luck on loan, Sambi ❤️

— Arsenal (@Arsenal) July 15, 2024