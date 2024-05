Telur að United sé að skoða það að reka Ten Hag úr starfi í dag

Jan Aage Fjørtoft fyrrum leikmaður í enska boltanum og sérfræðingur í deildinni telur að það sé til skoðunar hjá Manchester United að reka Erik ten Hag úr starfi.

United hefur verið í tómu tjóni á þessu tímabili og 4-0 tap gegn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni í gær gæti kostað Ten Hag starfið.

Hann segir að samtalið hjá United hljóti að eiga sér stað þar sem liðið á leik gegn Arsenal um næstu helgi og stutt sé í úrslitaleik enska bikarsins.

Hann segir fordæmin vera til staðar að reka þjálfarann þó lítið sé eftir af tímabili eða stutt sé í úrslitaleik.

Sir Jim Ratcliffe sem er nú að stýra félaginu hefur verið að skoða stöðu Ten Hag og svona tap gæti hreinlega kostað Ten Hag starfið.

I guess there must be serious discussions at Manchester United now if ten Hag should be their coach vs Arsenal and….the FA-cup final.

I remember back in 1996 Bayern sacked Rehhagel 4 days before they were due to play in the first leg of the UEFA Cup final.

In 2021 Mourinho…

