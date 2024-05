Sjáðu myndina: Stuðningsmenn Chelsea með skýr skilaboð í kvöld

Það er alveg ljóst að stuðningsmenn Chelsea vilja ekki selja Conor Gallagher og sýndu þeir það í leik liðsins gegn Tottenham á Stamford Bridge í kvöld.

Samningur Gallagher rennur út eftir næstu leiktíð og hafa verið háværir orðrómar á kreiki um að Chelsea selji hann í sumar til að styrkja stöðu sína gagnvart fjárhagsreglum.

Það vilja stuðningsmenn hins vegar margir hverjir ekki sjá.

„Chelsea frá fæðingu,“ stóð á borða við mynd af Gallagher á leiknum í kvöld, en kappinn er uppalinn hjá Chelsea.

Hér að neðan má sjá þetta.

🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “Chelsea since birth”, #CFC fans send clear message with banner for Conor Gallagher at Stamford Bridge tonight. pic.twitter.com/yqM5Ifak0m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2024