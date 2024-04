Ljóst að Sanchez söðlar um í sumar

Alexis Sanchez er á förum frá Inter þegar samningur hans rennur út í sumar.

Samningur hans 35 ára gamla Sanchez er að renna út og verður hann ekki framlengdur. Er hann klár í nýja áskorun í sumar.

Sanchez hefur átt glæstan feril og leikið með liðum eins og Arsenal, Barcelona og Manchester United.

Annar leikmaður Inter, Stefano Sensi, er þá einnig á förum í sumar á frjálsri sölu.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024