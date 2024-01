Sjáðu hvað tveir leikmenn Liverpool gerðu við manninn sem braut reglurnar í gær – Myndband

Stuðningsmaður Liverpool sem hljóp inn á völlinn til að fagna marki liðsins gegn Arsenal á útivelli í gær sá eflaust eitthvað eftir því þegar allt kom til alls.

Liverpool heimsótti Arsenal í enska bikarnum og vann 0-2 sigur. Liðið komst yfir með sjálfsmarki Jakub Kiwior á 80. mínútu en Luis Diaz innsiglaði sigurinn í uppbótartíma.

Allt ætlaði um koll að keyra eftir fyrra markið og leikmenn Liverpool hlupu í átt að stuðningsmönnum sínum á horni vallarins.

Einn stuðningsmaðurinn komst inn á völlinn en viðbrögð Darwin Nunez og Ibrahima Konate við því vöktu mikla athygli.

Þeir félagar lömdu ofan á höfuð mannsins ítrekað en allt virtist þó á léttu nótunum.

Myndband af þessu er hér að neðan.

that pitch invader surely has a concussion after this pic.twitter.com/kuk121pP55

— bella (@bellacfc) January 7, 2024