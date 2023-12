Bauð upp á versta klúður ársins – Mistókst að koma boltanum í netið á óskiljanlegan hátt

Maður að nafni Isaiah Jones ákvað að bíða þar til undir lok ársins til að bjóða upp á versta klúður 2023.

Jones er leikmaður Middlesbrough í næst efstu deild Englands og spilaði með liðinu í 2-1 sigri á Huddersfield.

Jones fékk sjálfur frítt tækifæri til að bæta við marki fyrir Boro en tókst á einhvern hátt að klúðra.

Orð er í raun óþörf en klúðrið ótrúlega má sjá hér.

If you do anything tonight watch Isaiah Jones’ miss for Middlesbrough vs Huddersfield.

It’s a thing of beauty.

pic.twitter.com/XzFLRiHTRJ

— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) December 29, 2023