VAR fékk gríðarlega erfitt verkefni í leik Arsenal og West Ham – Átti þetta mark að standa?

VAR hefur verið í umræðunni í kvöld eftir að West Ham komst yfir gegn Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

Tomas Soucek kom West Ham yfir í fyrri hálfleik eftir sendingu frá vængmanninum Jarrod Bowen.

VAR var lengi að athuga hvort boltinn hafi verið farinn útaf áður en Bowen gaf boltann inn í teig þar sem Soucek skoraði.

Það var í raun ómögulegt fyrir VAR að komast að réttri niðurstöðu en Bowen stendur í raun fyrir boltanum og sést ekki hvort hann sé kominn yfir línuna eða ekki.

Þetta má sjá hér.

What a goal from Soucek to put West Ham ahead of Arsenal

1-0pic.twitter.com/CL3Dx17ITj

— FansArena (@Fans_Arena4) December 28, 2023