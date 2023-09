Sjáðu atvikið umtalaða: Liðsfélagi Jóhanns lét eins og vitleysingur – Sendur í sturtu um leið

Það fór fram einn leikur í ensku úrvalsdeildinni í kvöld en leikið var á heimavelli Nottingham Forest.

Jóhann Berg Guðmundsson og félagar í Burnley komu í heimsókn en Jói Berg var í byrjunarliði gestanna.

Burnley tók forystuna í fyrri hálfleik er Zeki Amdouni skoraði til að koma liðinu yfir.

Callum Hudson-Odoi, fyrrum undrabarn Chelsea, jafnaði svo metin fyrir Forest snemma í seinni hálfleik og staðan 1-1.

Það reyndist síðasta mark leiksins en Burnley var að fá sitt fyrsta stig í deildinni á meðan Forest er með sjö eftir fimm umferðir.

Burnley kláraði leikinn með tíu menn en Lyle Foster fékk beint rautt spjald fyrir olnbogaskot í uppbótartíma eins og má sjá hér.

Burnley’s task gets even harder, as Lyle Foster is shown a red card.

— Premier League (@premierleague) September 18, 2023