Sjáðu sturlaðan Ronaldo – Öskraði og hraunaði yfir fólk og hrinti svo sjálfboðaliða í gær

Cristiano Ronaldo var ekki í góðu skapi þegar Al Nassr vann sigur á Shabab Al-Ahli í Sádí Arabíu í gær.

Ronaldo var brjálaður við dómara leiksins yfir því að hafa ekki fengið dæmda vítaspyrnu í leiknum.

Hann hljóð að dómarateyminu og öskraði nokkuð hressilega á það.

Here is a Thread of All the Penalties NOT given for Al Nassr Tonight. Reaction of Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/9mBOCQ8Vm8

Þegar Ronaldo gekk svo af velli þá ákvað hann að hrinda sjálfboðaliða sem stóð bara og gerði sitt besta.

Hegðun Ronaldo vekur athygli en þessi 38 ára gamli framherji er að hefja sitt fyrsta heila tímabil í Sádí Arabíu.

Youre an absolute scumbag.

I hope one day you’re so angry that someone stands in your way and you end up doing the same thing like Ronaldo does in the video im about to send you pic.twitter.com/YOlhfl5w5p

— AutobahnWay (@sanjay160994) August 23, 2023