Sjáðu þegar Klopp snöggreiddist á blaðamannafundi – „Heldur þú það um mig eftir öll þessi ár?“

Jurgen Klopp var pirraður á blaðamannafundi í dag. Lærisveinar hans í Liverpool mæta Brighton í ensku úrvalsdeildinni á morgun.

Þýski stjórinn var spurður af blaðamanninum Carl Markham hvers vegna Liverpool ætlaði ekki að styrkja sig frekar í janúarglugganum.

Liðið hefur verið í meiðslavandræðum. Diogo Jota og Luis Diaz eru frá í einhvern tíma og Roberto Firmino og Darwin Nunez hafa einnig verið að glíma við meiðsli.

„Þú sagðir áðan að þú gætir ekki leyst öll vandamál á leikmannamarkaðnum. Er það af því þú heldur að leikmennirnir séu ekki til, að þú finnir þá ekki eða eru ástæðurnar af fjárhagslegum toga?“ spurði Markham.

„Carl, ég hef haldið svona sex þúsund blaðamannafundi hjá Liverpool og þú hefur verið í svona 5999 þeirra. Þarf ég að segja þér söguna með peningana aftur?“ svaraði reiður Klopp.

Klopp segir vandamálið vera það að það verði vandamál þegar meiddir leikmenn koma til baka ef nýir verði keyptir nú.

Þetta brot úr blaðamannafundinum má sjá hér að neðan.

Jürgen Klopp snaps at a reporter for asking about Liverpool's transfer business 😡 pic.twitter.com/vSJ9BsTUfH

— Football Daily (@footballdaily) January 13, 2023