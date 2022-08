Ten Hag fyrsti stjóri Man Utd til að afreka þetta

Manchester United vann sterkan sigur í ensku úrvalsdeildinni í kvöld er liðið mætti Liverpool á Old Trafford.

Um var að ræða fyrsta sigur Man Utd í deildinni í sumar undir stjórn Erik ten Hag.

Jadon Sancho og Marcus Rashford gerðu mörk Man Utd í 2-1 sigri en Mohamed Salah komst á blað fyrir Liverpool.

Ten Hag varð í kvöld fyrsti stjóri í sögu Man Utd til að vinna sinn fyrsta keppnisleik með liðinu gegn Liverpool.

Man Utd hefur ekki gengið vel gegn Liverpool undanfarin ár og er sigurinn í kvöld mjög þýðingarmikill.

1 – Erik ten Hag is the first Manchester United manager to secure his first ever competitive win with the club in a match against Liverpool. Arrived. pic.twitter.com/mvtOYYvmzL

— OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2022