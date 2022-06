Liverpool staðfestir komu Nunez

Liverpool er búið að staðfesta komu sóknarmannsins Darwin Nunez en skiptin hafa legið í loftinu í dágóðan tíma.

Nunez er 22 ára gamall framherji en hann kostar Liverpool samtals í kringum 100 milljónir evra.

Kaupverðið er 75 milljónir til að byrja með en ef ákveðin skilyrði verða uppfyllt þá hækkar upphæðin um 25 milljónir.

Nunez kemur til Liverpool frá Benfica í Portúgal en hann raðaði inn mörkum þar á síðustu leiktíð.

Liverpool tilkynnti komu leikmannsins á samfélagsmiðlum eins og má sjá hér fyrir neðan.

We’ve got some ñews that we think you might like… 🇺🇾#DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022