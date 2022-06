Allt klappað og klárt – Nunez mætir til Englands á morgun

Liverpool og Benfica hafa náð samkomulagi um kaupverðið á Darwin Nunez sem verður á endanum dýrasti leikmaður í sögu félagsins.

Nunez er 22 ára gamall sóknarmaður frá Úrúgvæ en hann hefur raðað inn mörkum í Portúgal.

Jurgen Klopp er að stokka upp í sóknarleik sínum en Sadio Mane er á förum og fer líklega til FC Bayern.

Liverpool borgar til að byrja með 68 milljónir punda en 17 milljónir punda gætu svo fylgt í kjölfarið.

Nunez gerir sex ára samning við Liverpool og mætir til Englands á morgun í læknisskoðun.

