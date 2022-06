Ætla að setja stjarnfræðilega háa klásúlu í samning Gavi

Viðræður á milli miðjumannsins Gavi og Barcelona halda áfram.

Gavi er 17 ára gamall og þykir gríðarlega mikið efni.

Núgildandi samningur hans rennur út eftir næstu leiktíð. Barcelona vill hins vegar festa leikmanninn hjá sér til langs tíma og vill gefa honum mikið endurbættan fimm ára samning.

Barcelona ætlar svo greinilega ekki að eiga á hættu að missa þennan leikmann frá sér í náinni framtíð, í hið minnsta ekki ódýrt. Félagið vill setja klásúlu í nýjan samning hans upp á 1 milljarð evra.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022