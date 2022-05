Sjáðu þegar stuðningsmenn voru beittir táragasi í París í gær

Stuðningsmenn Liverpool eru margir hverjir ósáttir við framferði lögreglu- og vallarstarfsmanna í París er þeir reyndu að komast á úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu á Stade de France leikvangnum í gær.

Úrslitaleik Liverpool og Real Madrid í Meistaradeildinni var frestað um 35 mínútur en leikurinn átti upphaflega að hefjast klukkan 19:00 að íslenskum tíma. Leiknum lauk með 1-0 sigri Real Madrid.

Að sögn Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, var ástæðan fyrir seinkuninni sú að stuðningsmenn Liverpool höfðu ekki skilað sér á völlinn á tilsettum tíma. Myndbönd af lögreglumönnum að beita táragasi á stuðningsmenn hafa farið eins og eldur um sinu á samfélagsmiðlum frá því í gær.

„Framkoma Uefa og lögreglunnar í garð stuðninngsmanna var algjörlega til skammar,“ sagði Tom Whitehurst í samtali við BBC. Whitehurst segist hafa þurft að koma fötluðum syni sínum úr vegi eftir að þeir voru beittir piparúða.

„Stuðningsmenn voru beittir piparúða og óeirðalögregla réðst með skjöldum á fólk sem stóð í röð og mætti tveimur og hálfum tíma fyrir leik.“

That’s it for me! Game over, not arsed about me! but my 9-year-old suffered the effects of tear gas after the match, a football match! The police were throwing them for fun! I got hit directly! So toxic, defo not a place for kids! Football is finished #LFC pic.twitter.com/Bg2D9SuOrz

— Carl Clemente (@clemente_carl) May 28, 2022