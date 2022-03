Eftirspurn eftir miðum á EM hefur verið mikil – Uppselt á leik Íslands

Uppselt er orðið á leik Íslands og Belgíu á Evrópumótinu í knattspyrnu sem fer fram á Englandi næsta sumar í riðlakeppni keppninnar. Leikurinn er einn af þeim fjóru leikjum mótsins sem nú þegar er orðið uppselt á.

Um er að ræða fyrsta leik beggja liða á mótinu en hann mun fara fram þann 10. júlí á Manchester City Academy vellinum í Manchester. Ísland er með Belgíu, Frakklandi og Ítalíu í riðli.

UEFA hefur greint frá því að ásamt leik Íslands sé orðið uppselt á úrslitaleikinn sjálfan sem og tvo leiki gestgjafanna gegn Noregi og Norður-Írlandi.

Demand has been extremely high for tickets and the following matches have now sold out of available tickets:

Match 31 – Final

Match 10 – England Vs Norway

Match 17 – England Vs Northern Ireland

Match 8 – Belgium Vs Iceland

— Ticketing – UEFA Women’s EURO 2022 (@WEUROTicketing) March 28, 2022