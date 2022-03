Sjáðu markið – Eriksen kom inn á og skoraði fyrir Dani

Christian Eriksen var í landsliðshópi Dana í kvöld þegar liðið mætti Hollendingum í vináttuleik.

Þetta var í fyrsta sinn sem Eriksen tók þátt í landsliðsverkefni frá því hann fór í hjartastopp í leik Danmerkur og Finnlands á EM í fyrrasumar. Eriksen, sem leikur með Brentford í ensku úrvalsdeildinni, byrjaði leikinn á bekknum.

Steven Bergwijn kom Hollendingum yfir á 16. mínútu. Jannik Vestergaard jafnaði fyrir Dani fjórum mínútum síðar en Nathan Ake kom Hollandi í 2-1 eftir tæpan hálftíma leik. Memphis Depay skoraði þriðja mark Hollands úr vítaspyrnu á 37. mínútu og staðan 3-1 þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks.

CHRISTIAN ERIKSEN SCORES TWO MINUTES INTO HIS RETURN TO INTERNATIONAL FOOTBALL!!! pic.twitter.com/BztWOVLGqM

— ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2022