Dybala á förum frá Juventus

Argentíski landsliðsmaðurinn Paulo Dybala mun yfirgefa Juventus að yfirstandandi tímabili loknu. Þetta staðfestir íþróttafréttamaðurinn Fabrizio Romano.

Dybala og Juventus komust að munnlegu samkomulagi í október um framlengingu á samningi leikmannsins við félagið en Juve hefur síðan skipt um skoðun.

Dybala verður gert kleift að fara frá félaginu á frjálsri sölu þegar samingur hans rennur út í sumar. Argentínumaðurinn er að sögn óánægður með gang mála og mun leitast við að semja við annað félag.

Dybala will leave Juventus as free agent. There was full verbal agreement last October for €8m plus €2m net salary until 2026 – then Juve decided to change their proposal. ⚠️🇦🇷 #Dybala

Paulo’s not happy with current, new conditions and he will now open talks with other clubs. pic.twitter.com/69UDfrJLGC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2022