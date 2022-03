Sádar með rosalegt tilboð í Chelsea

Saudi Media Group hefur lagt fram 2,7 milljarða punda tilboð í Chelsea en tilboðið er ekki tengt ríkinu þar í landi.

Mohamed Alkhereiji frá Sádí Arabíu fer fyrir hópi fjárfesta sem hefur lagt fram tilboðið. Roman Abramovich stjórnar Chelsea ekki lengur eftir að eigur hans voru frystar í Bretlandi.

Roman er klár í að selja Chelsea en hann má þó ekki hagnast á sölu félagsins. Ben Jacobs fréttamaður CBS segir frá.

Alkhereiji er ekki sagður hafa nein tengsl við ríkið í Sádí Arabíu en en ríkið á stóran hlut í Newcastle.

Alkhereiji er stuðningsmaður Chelsea og reynir nú að klófesta félagið en fleiri hafa áhuga á að kaupa Chelsea.

Chelsea þarf á sölu að halda á næstu dögum en félagið er í vanda statt nú þegar eigur Roman hafa verið frystar.

