Hraunar yfir Terry sem lofsöng Abramovich – „Það rignir sprengjum yfir fólkið í Úkraínu“

John Terry fyrrum fyrirliði Chelsea hefur fengið nokkuð harða gagnrýni á sig fyrir að lofsyngja Roman Abramovich eiganda Chelsea.

„Sá besti,“ skrifaði Terry við mynd af sér og Roman þegar eigandinn tilkynnti að hann ætlaði að selja Chelsea.

Roman Abramovich, eigandi Chelsea, hefur ákveðið að selja félagið. Hann mun hlusta á tilboð í félagið. Hann gaf út yfirlýsingu í gær. Þetta kemur í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu. Abramovich er Rússi. Hann var áður mikill vinur Vladimir Putin, forseta Rússlands. Hann hafnar því þó að þeir séu félagar í dag.

Chris Bryant sem situr á alþingi í Bretlandi er óhress með Terry. „Ég held að þú ættir að taka þessu færslu út í hvelli. Það rignir sprengjum yfir fólkið í Úkraínu og er myrt á meðan þú lofsyngur Abramovich.“

Á dögunum var greint frá því að Abramovich hafi skilið við Chelsea tímabundið en nú er ljóst að hann mun selja félagið endanlega. Hann er talinn hræðast refsiaðgerðir Breta. Hansjorg Wyss, milljarðamæringur frá Sviss, er sagður hafa áhuga á að kaupa Chelsea en líklega þarf 3 milljarða punda til að kaupa félagið.

Roman hefur lánað Chelsea 1,5 milljarð punda í gegnum eignarhaldsfélag sitt en hann hefur aldrei farið fram á að félagið endurgreiði það. Sagt er að Abramovich sé líka að skoða að selja fasteignir víða um heim vegna innrásar Rússa í Úkraínu.

