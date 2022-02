Sjáðu myndbandið: Hágrét á varamannabekk Liverpool eftir áfall í upphitun

Thiago Alcantara átti að vera í byrjunarliði Liverpool gegn Chelsea í úrslitaleik deildabikarsins sem nú stendur yfir.

Leikurinn er nýhafinn og staðan markalaus.

Thiago meiddist í upphitun og Naby Keita tók hans stað í byrjunarliði Liverpool.

Meiðsli hafa hrjáð Thiago á ferli sínum hjá enska félaginu. Hann var afar sár á hliðarlínunni í dag.

😢 Thiago Alcântara in tears after suffering an injury in the warm-up for Liverpool pic.twitter.com/eNEylkX2r1

— Football Daily (@footballdaily) February 27, 2022