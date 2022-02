Rangnick segir að leikmenn United verði að stefna að fjórða sæti

Ralf Rangnick, bráðabirgðastjóri Manchester United, segir að liðið geti ekki unnið meira afrek á þessu tímabili en að enda í fjórða sæti í ensku úrvalsdeildinni.

United tókst ekki að vinna Southampton um helgina þrátt fyrir að vera með forystuna þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks. Þetta var í fjórða skipti í síðustu sex leikjum sem United mistekst að vinna eftir að hafa leitt í hálfleik.

Jadon Sancho kom United yfir eftir rúman 20 mínútna leik en Che Adams skoraði jöfnunarmark Southampton í upphafi síðari hálfleiks og lokatölur 1-1 jafntefli.

🎙️ „I think this this is the the highest possible achievement we can get.“

Ralf Rangnick says the full focus at Manchester United is on finishing fourth. pic.twitter.com/KTgJjDEu6Q

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 14, 2022