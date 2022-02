Stuðningsmenn Manchester United að missa trúa á Maguire – „Hann hleypur hægar en 102 ára amma mín“

Varnarmaðurinn Harry Maguire hefur verið gagnrýndur töluvert síðustu vikur fyrir lélegar frammistöður hjá Manchester United.

Engin breyting var á því eftir síðasta leik United gegn Southampton í gær. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli og voru stuðningsmenn liðsins ekki sáttir við frammistöðu Maguire í gær.

Stuðningsfólk Manchester United hefur látið í sér heyra á samfélagsmiðlum eftir leik og ekki farið fögrum orðum um varnarmanninn og vilja sjá Rangnick bekkja hann.

Can we all agree Harry maguire is the worst Manchester United signing ever pic.twitter.com/T6e7KtjHKW — Marcel (@UTDMarcel) February 8, 2022

My great-grandmother is faster than Harry Maguire. She’s 102. — Therese 🇳🇴 (@ThereseUTD) February 12, 2022

Honestly Harry Maguire has to be the worst defender in the world. #mufc — Simply Utd (@SimplyUtd) February 12, 2022

This no look defending from Harry Maguire is not getting the credits it deserves. pic.twitter.com/fsPMyqGZVA — WelBeast (@WelBeast) February 12, 2022

Earlier this week I compared Harry Maguire to Michael Keane. Watching Everton today I realise I need to apologise. Michael Keane is better than Maguire — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) February 12, 2022