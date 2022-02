Sjáðu myndbandið: Vandræðalegasta handaband sögunnar?

Amanda Staveley, sem á 10% hlut í enska úrvalsdeildarfélaginu Newcastle United, átti þátt í furðulegri uppákomu í leik Newcastle United og Everton í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi.

Amanda kom inn með nýjum eigendum Newcastle á síðasta ári og er tíður gestur á leikjum liðsins. Fyrir leikinn í gærkvöldi mátti sjá hana reyna að heilsa sessunauti sínum á vellinum en það gekk heldur erfiðlega fyrir sig eins og meðfylgjandi myndband sýnir.

Amanda Stavely wins the best of 3, ‘rock, paper, scissors’ match 👏🏽 pic.twitter.com/eOcaMyliw3

— FPL JUiCE (@fpl_juice) February 8, 2022