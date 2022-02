Vill að dýraníðingurinn verði leystur undan samningi – ,,Ef ég væri fyrirliði þá myndi ég reyna bola honum út úr liðinu“

Chris Kirkland, fyrrum markvörður Liverpool og Wigan, er harðorður í garð Kurt Zouma, varnarmanns West Ham United, en myndband af honum sparka og slá til kattar hefur farið sem eldur um sinu á samfélagsmiðlum undanfarinn sólarhring.

Kirkland kallar eftir því að hart verði tekið á þessu dýraníði og að Zouma verði leystur undan samningi hjá West Ham.

,,Ég myndi ekki vilja spila með honum núna ef ég væri hluti af liðinu. Ef ég væri fyrirliði liðsins þá myndi ég reyna bola honum út úr liðinu, ég myndi ekki vilja spila með honum, bara alls ekki,“ sagði Kirkland í útvarpsþætti TalkSport í dag.

Kirkland hefur séð myndbandið sem hann kallar ógeðfellt.

,,Ég tel að það sé engin leið til baka fyrir hann. Hann mun að sjálfsögðu ekki spila í kvöld. Núna er búið að mála West Ham út í horn og félagið verður að taka á þessu. Það ætti að reka hann úr liðinu,“ sagði Chris Kirkland, í útvarpsþætti TalkSport í dag.

“Kurt Zouma has got to be sacked.”

“If I was West Ham captain I’d want to get Zouma out of the dressing room.”

“I wouldn’t want to play with Zouma again, seeing that has sickened me.”

Chris Kirkland says #WHUFC cannot allow Zouma to continue to play for them. pic.twitter.com/z3HLQVNxFQ

— talkSPORT (@talkSPORT) February 8, 2022