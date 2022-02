United ítrekar að Greenwood fái ekki að mæta á æfingar

Manchester United hefur sent frá sér yfirlýsingu þess efnis að Mason Greenwood fái ekki að mæta á æfingar þrátt fyrir að vera laus úr haldi lögreglu.

Greenwood er laus gegn tryggingu á meðan lögregla rannsakar mál hans. Framherjinn fær þó ekki að mæta á æfingar hjá Manchester sem hefur sett hann í bann. Er Greenwood grunaður um kynferðisbrot, heimilisofbeldi og líflátshótanir í garð unnust sinnar. Greenwood var handtekinn á sunnudag.

To be clear, Mason Greenwood will not train or play for @ManUtd until further notice despite being released on bail yesterday.

— Simon Stone (@sistoney67) February 3, 2022