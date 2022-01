Ramsey mættur til Skotlands til að skrifa undir

Miðjumaðurinn Aaron Ramsey er mættur fyrir utan Ibrox-leikvanginn, heimavöll Skotlandsmeistara Rangers, til að skrifa undir lánssamning.

Ramsey kemur til liðsins frá Juventus. Rangers mun svo eiga möguleika á að kaupa hann í sumar.

Velski miðjumaðurinn er þekktastur fyrir sinn tíma hjá Arsenal. Hann fór til Juventus árið 2019 þar sem hann hefur þó ekki alveg staðið undir væntingum.

Exclusive pic from @markbenstead: Aaron Ramsey just arrived at Ibrox to sign his contract as new Rangers player, here we go confirmed! 🔵🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Rangers #DeadlineDay

Juventus have already signed their part of paperworks for a loan with buy option deal. pic.twitter.com/Etwa6U3E85

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022