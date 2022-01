Diaz náð samkomulagi við Liverpool – Skrifar undir langtímasamning

Kólumbíski vængmaðurinn Luis Diaz hefur samið um persónuleg kjör við Liverpool. Enska félagið ræðir nú smáatriði hvað varðar kaupin á leikmanninum við félag Diaz, Porto. Fabrizio Romano greinir frá þessu.

Diaz er 25 ára gamall. Hann hefur leikið með Porto frá árinu 2019. Á þessari leiktíð hefur hann skorað 14 mörk í 18 leikjum í efstu deildinni í Portúgal. Þá gerði Diaz tvö mörk í Meistaradeild Evrópu fyrir áramót.

Diaz mun færa Liverpool meiri breidd fram á við, þar sem fyrir eru leikmenn á borð við Mohamed Salah, Sadio Mane og Diogo Jota.

Samkvæmt Romano mun Diaz skrifa undir fimm ára samning í Bítlaborginni. Í gær kom fram að kaupverðið sem Liverpool greiðir Porto sé um 50 milljónir punda.

