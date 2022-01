Manchester United staðfestir brottför Martial

Manchester United staðfesti á heimasíðu sinni í kvöld að Anthony Martial, framherji liðsins, hefði skrifað undir lánssamning við spænska úrvalsdeildarfélagið Sevilla.

Martial verður á láni hjá Sevilla út tímabilið en hann hefur lítið fengið að spila hjá United á tímabilinu og vildi leita á ný mið.

ℹ️ Anthony Martial has joined Sevilla on loan for the remainder of 2021/22.

All the best for the season, Anto 👊#MUFC

