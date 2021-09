Sjáðu myndirnar: Ronaldo rotaði öryggisvörð

Skot Cristiano Ronaldo í upphitun fyrir leik Manchester United gegn Young Boys hafnaði í öryggisverði og rotaði hann.

Maðurinn lá óvígur eftir í kjölfar atviksins. Ronaldo og fleiri fóru strax að honum til að athuga hvort ekki væri í lagi.

Þegar Portúgalinn sá að maðurinn var að braggast sneri hann aftur til upphitunar.

🤕During Manchester United’s warm up,Cristiano Ronaldo rushed towards a steward to find out about her well-being after she got struck by a ball.

🤩Classy Act of Sportsmanship From Cristiano Ronaldo #BSCYB |#YBMUFC |#UCL | #MUFC |#Ronaldo pic.twitter.com/8nm6BxfrK6

— UEFA Champions League (@alimo_philip) September 14, 2021