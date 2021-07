Man Utd fær leyfi til að ræða við Varane

Manchester United hefur fengið leyfi til að ræða beint við Raphael Varane, varnarmann Real Madrid. Hugsanlegt er að leikmaðurinn skipti yfir til Englands í sumar. Sky Sports greinir frá þessu.

Varane er 28 ára gamall Frakki. Hann hefur verið hjá Madrídarliðinu frá árinu 2011. Hann hefur mikið verið orðaður við Man Utd í sumar.

Varane á 79 landsleiki að baki fyrir Frakkland. Hann var til að mynda hluti af liðinu sem varð heimsmeistari árið 2018.

Man Utd er stórhuga fyrir næstu leiktíð í ensku úrvalsdeildinni. Félagið hefur þegar keypt Jadon Sancho frá Borussia Dortmund í sumar.

