Sjáðu myndböndin: Óreiða á Wembley er fólk reynir að komast inn án miða – Öryggisverðir virðast ráða illa við mannskapinn

Það ríkir óreiða við innganginn á Wembley-leikvanginum í Lundúnum þessa stundina. Einhverjir stuðningsmenn sem eiga ekki miða á leikinn reyna samt að komast inn.

England og Ítalía mætast í úrslitaleik Evrópumótsins nú klukkan 19 að íslenskum tíma.

Mikil eftirvænting ríkir fyrir leiknum. England getur til að mynda unnið sitt fyrsta stórmót í 55 ár.

Það virðist þó vera að hlaupa með einhverja í gönur miðað við myndefni frá leikvanginum frá því fyrir stuttu.

Febrile atmosphere at Wembley. This is near the main entrance to Club Wembley a few minutes ago where it looked like a group of fans broke through the security cordon. Stewards currently chasing people around. Not sure they’ll get all the way to the wine and canapés pic.twitter.com/YTIx8eQLz2

