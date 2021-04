Hljóðbrot sem átti að fara til félaga lak út – „Þetta eru helvítis trúðar“

Jamie Redknapp sérfræðingur Sky Sports kallar stjórnarmenn Tottenham trúða í hljóðbroti sem hann sendi á félaga sinn en hefur nú lekið út.

Redknapp var að útskýra fyrir vini sínum af hverju Tottenham ákvað að reka Jose Mourinho úr starfi fyrir viku síðan. Ástæðan virðist fyrst og síðast vera fjárhagsleg.

„Ég heyrði að þetta hefði með stöðuna í deildinni að gera, ef Tottenham myndi reka hann með liðið í efstu fjórum þá fengi hann 30 milljónir punda,“ segir Redknapp.

Jamie Redknapp talking about why Levy sacked Mourinho! 😂

