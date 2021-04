Mynd: Ástæða þess að mark Newcastle fékk ekki að standa – ,,Munum eyðileggja öll mörk ef við pössum okkur ekki á þessu VAR-bulli“

Newcastle og Liverpool skildu jöfn, 1-1, í ensku úrvalsdeildinni í dag. Newcastle jafnaði í uppbótartíma. Fyrr í uppbótartímanum komu þeir boltanum í netið en þá var markið dæmt af. Atvikið var umdeilt.

Boltinn strauk hendi Callum Wilson þegar leikmaðurinn fór framhjá Allison áður en hann setti boltann í netið. Það virtist þó ekki vera mikið sem Wilson gat gert að því og því vakti sú ákvörðun að dæma markið af reiði margra stuðningsmanna Newcastle. Notast var við hina umdeildu myndbandsómgæslu í atvikinu. Hér má sjá mynd af því þegar boltinn strauk Wilson:

VAR said this was a handball 🥴 pic.twitter.com/hpaAH2HBX0

— Goal (@goal) April 24, 2021