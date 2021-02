Báðar viðureignir Arsenal og Benfica í Evrópudeildinni á hlutlausum velli

Evrópska knattspyrnusambandið (UEFA), hefur nú staðfest að báðar viðureignir Arsenal og Benfica í 32-liða úrslitum Evrópudeildarinnar fari fram á hlutlausum velli.

Fyrri leikur liðanna fer fram í Róm á Ítalíu og seinni leikurinn fer fram í Aþenu á Grikklandi. Þetta er gert sökum takmarkana sem hafa verið settar á í Portúgal gegn farþegum sem koma til landsins frá Bretlandi.

Þá verður útileikur Manchester United gegn spænska liðinu Real Sociedad einnig leikinn á hlutlausum velli, nánar tiltekið á heimavelli Juventus á Ítalíu.

OFFICIAL: UEFA have confirmed Benfica vs. Arsenal will take place at neutral grounds.

The first leg which is Benfica’s ‘home’ game will take place from the Stadio Olimpico whereas the second leg will take place from the Georgios Karaiskakis Stadium in Athens.

— Squawka News (@SquawkaNews) February 9, 2021