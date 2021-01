Liverpool að næla sér í varnarmann Preston North End

Liverpool virðist vera að næla sér í Ben Davies varnarmann Preston North End en liðið leikur í Championship deildinni en frá þessu greinir Paul Joyce.

Ben Davies var nálægt því að gangast til liðs við Celtic í sumar en þau félagsskipti brotnuðu niður og er hann nú að öllum líkindum að gangast til liðs við Liverpool fyrir 2 milljónir punda.

Liverpool hefur átt erfitt með meiðsli á þessu tímabili og sérstaklega í öftustu línu en þeir Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip og Fabinho eru á meiðslalistanum og þarf liðið sárlega á miðverði að halda.

Sepp van den Berg varnarmaður Liverpool mun fylla í skarð Davies hjá Preston en hann fer þangað á láni út tímabilið.

