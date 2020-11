Sjáðu allt það besta frá Roy Keane í sjónvarpi: Hikar ekki við að kalla menn feita eða lina

Óhætt er að segja að Roy Keane fyrrum fyrirliði Manchester United sé einn skemmtilegasti sérfræðingurinn í sjónvarpi í dag. Hann liggur aldrei á skoðunum sínum.

Keane hefur ekki fengið þjálfarastarf um langt skeið og hefur því verið meira og meira í sjónvarpi, hann er nú reglulegur gestur á Sky Sports.

Keane talar beint frá hjartanu og hikar ekki við að segja að menn séu feitir, linir eða hvað annað verra.

Hér að neðan eru bestu ummæli hans síðustu árin.

Danny Rose og Serge Aurier: „Þessir tveir bakverðir Tottenham eru hræðilegir, heimskur og heimskari myndi ég kalla þá.“

Roy Keane doesn’t sugarcoat his feelings towards Aurier & Rose 😂 🗣“Dreadful, dumb & dumber I’d call them“ pic.twitter.com/JB31j1Z9xs — Football Daily (@footballdaily) October 28, 2019

Dele Alli: „ Hann heldur að hann sé fyrirsæta“

„He basically thought he was a player, thought he’d achieved something, but today, non-existent.“ Roy Keane, Gary Neville and Graeme Souness discuss what’s happened to Dele Alli. Watch the reaction to #LIVTOT on Sky Sports PL or follow here: https://t.co/3GfsoXEyeM pic.twitter.com/IrPnHoYrU0 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 27, 2019

Feitur Kun Aguero:

🗣 „He looked overweight, God knows what size shorts he was wearing“ Roy Keane has no filter when speaking about Sergio Aguero 🤣 pic.twitter.com/rnDuVHcsdE — Football Daily (@footballdaily) November 8, 2020

Dóttir hans var sterkari en leikmaður Liverpool:

🗣“Everton will be tougher than Liverpool, Lallana was in midfield and my daughters probably stronger“ Roy Keane 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/TZaUHy62Wx — Football Daily (@footballdaily) March 8, 2020

Ekki trúa orði sem Paul Pogba segir:

Fékk óbragð í munn að sjá Aston Villa að fagna:

🗣 „Celebrations a bit over the top“ Roy Keane’s reaction to Aston Villa celebrating surviving relegation pic.twitter.com/4uf0FRiYhm — Football Daily (@footballdaily) July 26, 2020