Pabbi Haaland sá myndbandið: Segir honum að hætta – ,,Þetta er ekki fyrir þig“

Erling Haaland, leikmaður Dortmund, var rekinn út af skemmtistað um helgina en hann er staddur í Noregi.

Haaland er ein mesta vonarstjarna knattspyrnunnar en hann hefur spilað frábærlega síðan hann samdi við Dortmund í janúar.

Tímabilið í Þýskalandi er nú búið og ákvað Norðmaðurinn að skella sér heim í sumarfrí.

Myndband birtist af Haaland um helgina þar sem hann var búinn að fá sér of marga drykki og var með dólgslæti.

Faðir Erling, Alf Inge Haaaland, var ekki lengi að tjá sig á Twitter eftir að myndbandið fór í dreifingu.

,,Koma svo Erling Haaland. Farðu aftur að vinna. Næturlífið í stórborg er ekki fyrir þig,“ skrifaði Alf Inge.

Þetta má sjá hér.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh

— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2020