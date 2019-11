VAR enn og aftur í ruglinu: Af hverju fékk markið að standa? – Fylgja ekki reglunum

Stuðningsmenn Watford eru brjálaðir þessa stundina eftir atvik sem átti sér stað í kvöld.

Watford var 1-0 yfir gegn Southampton á St. Mary’s þegar Danny Ings jafnaði metin fyrir heimamenn.

Það gerðist eftir undirbúning Moussa Djenepo sem virtist hafa illa með varnarmann Watford og það löglega.

Það var hins vegar ekki raunin en Djenepo notaði hendina til þess að ýta boltanum áfram innan teigs.

Af einhverjum ástæðum þá ákvað VAR að markið væri gott og gilt þrátt fyrir nýju reglur úrvalsdeildarinnar.

Í þeim segir að ef boltinn fer í hönd leikmanns áður en skorað er þá verður markið alltaf tekið af.

Þetta má sjá hér.

I don’t know what’s worse,the fact that VAR gave the goal when it was handball or the fact that the Commentator was questioning if they had the angle to check it,either way its fucking gash pic.twitter.com/vs0rEAPpsq

— Tod (@toddo08) 30 November 2019