Tveir leikmenn Leicester á lista Guardiola í janúar

Jonny Evans og Caglar Soyuncu miðverðir Leicester City koma til greina hjá Manchester CIty.

Félagið skoðar að styrkja sig í hjarta varnarinnar í janúar, Vincent Kompany fór í sumar og enginn kom í stað hans.

Þá meiddist Aymeric Laporte illa í upphafi móts og John Stones hefur verið að glíma við meiðsli.

Pep Guardiola var pirraður vegna þess að félagið keypti ekki miðvörð í sumar. Evans og Soyuncu hafa verið frábærir með Leicester í vetur.

Þeir tveir og fleiri hafa verið settir á lista City sem verður skoðaður þegar janúr nálagast.

