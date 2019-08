Skipaði Gylfa að fara úr treyjunni – Sjáðu atvikið

Marco Silva, stjóri Everton á Englandi, var í stuði eftir leik liðsins við Lincoln City á dögunum.

Everton vann 4-2 sigur á Lincoln í enska deildarbikarnum og komst þar með áfram í næstu umferð.

Gylfi Þór Sigurðsson leikur að sjálfsögðu með Everton og skoraði annað mark liðsins í sigrinum.

Eftir leikinn þá skipaði Silva leikmönnum sínum að gefa stuðningsmönnum liðsins leiktreyjurnar.

Þónokkrir stuðningsmenn Everton ferðuðust til að sjá liðið sitt spila á heimavelli Luton.

Gylfi var á meðal þeirra sem fékk þessa skipun frá Silva eins og má sjá hér.

I fucking love the fact silva is telling the players to give their shirts @Everton pic.twitter.com/9CeU16g9pq

— dylan davies (@dylanjd14) 28 August 2019