Sjáðu atvikið: Guardiola allt annað en sáttur með Aguero – Rifust á hliðarlínunni

Nú er í gangi stórleikur Manchester City og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni en leikið er í Manchester.

Þegar um 15 mínútur eru eftir þá er staðan 2-2 en City hefur verið mun sterkari aðilinn í leiknum.

Á 66. mínútu þá var Sergio Aguero tekinn af velli hjá City og kom Gabriel Jesus inná í hans stað.

Pep Guardiola, stjóri City, var vel pirraður út í Aguero og ræddi við hann við hliðarlínuna eftir skiptinguna.

Guardiola var eitthvað ósáttur með Aguero í leiknum og öskraði hressilega á hann.

Atvikið má sjá hér.

Pep Guardiola and Aguero involved in a fight on the touchline 💪pic.twitter.com/pl2NsK5LoH

— Football HQ (@FootbaII_HQ) 17 August 2019