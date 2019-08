Sjáðu ótrúlegt atvik: Fyrirliðinn fékk nóg og labbaði af velli gegn Bayern

Nabil Dirar, fyrirliði Fenerbahce, hótaði að labba af velli á dögunum er liðið mætti Bayern Munchen.

Fenerbahce fékk skell í Audi-mótinu gegn Bayern en liðið tapaði sannfærandi 6-1.

Dirar kom inná sem varamaður á 24. mínútu og ætlaði að yfirgefa völlinn er um 20 mínútur voru eftir.

Stuðningsmenn Fenerbahce bauluðu mikið á Dirar sem fékk loksins nóg og sparkaði boltanum útaf.

Ersun Yanal, stjóri Fenerbahce og miðjumaðurinn Emre Belezoglu sannfærðu Dirar loks um að halda leik áfram.

Sjón er sögu ríkari.

Absolute scenes in the Audi Cup.

Fenerbahce’s Nabil Dirar tries to leave the pitch after being booed by his own fans.

He was stopped and forced back on by manager Ersun Yanal and summer signing Emre Belezoğlu.pic.twitter.com/3XoHAGa3F9

— Football HQ (@FootbaII_HQ) 30 July 2019