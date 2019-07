Sjáðu atvikið: Labbaði burt grátandi eftir kynþáttaníð: ,,Erfitt að skilja af hverju hann hagar sér svona“

Jordi Osei-Tutu, ungur leikmaður Arsenal, spilaði í gær sinn fyrsta leik fyrir lið Bochum í Þýskalandi.

Osei-Tutu skrifaði undir lánssamning við Bochum í sumar og lék með liðinu í æfingaleik gegn St. Gallen.

Það er upplifun sem þessi 20 ára gamli strákur mun vilja gleyma en hann yfirgaf völlinn grátandi.

Osei-Tutu varð fyrir kynþáttaníði í æfingaleiknum og gekk af velli áður en hann sneri þó aftur stuttu síðar.

,,Ég er svo vonsvikinn með að ég hafi orðið fyrir kynþáttafordómum. Enginn á að þurfa að upplifa svona fordóma og það er erfitt að skilja af hverju annar atvinnumaður haga sér svona,“ sagði leikmaðurinn.

Leikmaður St. Gallen var með fordóma í garð Osei-Tutu en talið er að það sé maður að nafni Silman Kchouk.

,,Svarta tussa,“ á Kchouk að hafa sagt við Osei-Tutu en myndband af þessu má sjá hér.

Jordi Osei-Tutu very upset after an altercation with an opposition player, believed to be #28 Silman Kchouk & he clearly says he was called „a black c**t“.

Credit to JOT for returning to the field.

Mertesacker, Ben Knapper & #AFC will be considering what’s best for JOT now. pic.twitter.com/7zrdVyhtZi

— Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@GrimandiTweets_) 9 July 2019