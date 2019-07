Zlatan er engum líkur: Sjáðu draumaliðið hans sem vakti verðskuldaða athygli

Það er líklega enginn leikmaður í heiminum sem er jafn kokhraustur og Zlatan Ibrahimovic, leikmaður LA Galaxy.

Zlatan hefur undanfarin áratug þótt vera einn allra besti sóknarmaður Evrópu en hann er kominn á seinni árin í dag.

Zlatan leikur í MLS-deildinni þessa stundina en á að baki leiki fyrir stórlið eins og Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Juventus, Paris Saint-Germain og Manchester United.

Svíinn birti ansi athyglisverða færslu á Twitter í gær þar sem hann sýnir sitt uppáhalds lið frá upphafi.

Zlatan stillir upp leikkerfinu 4-3-3 og er hann skráður í allar stöðurnar, sem kemur kannski ekki á óvart.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 July 2019