Stöðvaði möguleg slagsmál á æfingu United: Sjáðu hvað gerðist á fyrsta degi – ,,Þessi helvítis trúður“

Paul Pogba er leikmaður sem er á milli tannanna á fólki þessa stundina en hann leikur með Manchester United.

Pogba vill komast burt í sumar en neyddist til að fara með United í æfingaferð til Ástralíu um helgina.

Frakkinn er ósáttur í herbúðum United og vonar innilega að annað félag kaupi sig í sumar.

Í dag birtist myndband af fyrstu æfingu United í Ástralíu og vakti stutt myndbrot þar ansi mikla athygli.

Þar má sjá þá Jesse Lingard og Paul Pogba en þeir virtust rífast nokkuð heiftarlega.

Pogba virtist ætla að vaða í Lingard áður en varnarmaðurinn Victor Lindelof kom í veg fyrir það.

,,Þessi helvítis trúður hugsar um ekkert nema sjálfan sig,“ skrifar einn stuðningsmaður United og bætir annar við: ,,Það er svo augljóst að hann er ekki ánægður. Sparkið honum burt, strax.“

Sumir segja að um grín hafi verið að ræða en dæmi nú hver fyrir sig.

Lingard and Pogba beefing on the first day of tour. My God it’s going to be one hell of a long season #MUFC pic.twitter.com/t8jmNrqDq7

