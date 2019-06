Kolruglaður Spánverji sem margir sakna: Sjáðu hvernig hann hagaði sér utan vallar

Það er alveg óhætt að segja það að Diego Costa sé ekki vinsæll hjá öllum en þann framherja ættu allir að kannast við.

Costa spilar í dag fyrir Atletico Madrid á Spáni en hann vakti mesta athygli hjá Chelsea á Englandi.

Þar spilaði Costa í þrjú ár en hann skoraði alls 52 deildarmörk í 89 leikjum fyrir enska liðið.

Costa er þekktur vandræðagemsi og er alls ekkert grín að mæta honum á velli. Hann er með alls konar brögð sem hann notast við í leikjum.

Fyrir utan völlinn er Costa líka ansi einstakur en við rákumst á skemmtilegan þráð á samskiptamiðlinum Twitter í dag.

Þar má sjá hversu kolruglaður Costa er í raun og veru en hann tók upp á ýmsu er hann var á Englandi.

Hann reiddist út í N’Golo Kante, saklausan liðsfélaga sinn vegna tölvuleiks, eyðilagði æfingabúnað Chelsea viljandi og rassskellti Gary Cahill fyrir framan myndavélina, svo eitthvað sé nefnt.

Sjón er sögu ríkari.

1) Diego’s dressing room antics are…interesting pic.twitter.com/vvgTLyUCQP — BSN (@BallStreet) 24 June 2019

3) He once used Lucozade to wash his eyes out pic.twitter.com/WJNQzXvCsT — BSN (@BallStreet) 24 June 2019

4) The cameras once caught him doing this to poor Gary Cahill once pic.twitter.com/VJmFGczITr — BSN (@BallStreet) 24 June 2019

5) After winning the league, this was Diego behind the scenes at Conte’s press conference. He was a little excited I think 😂 pic.twitter.com/0cIcJZvCMj — BSN (@BallStreet) 24 June 2019

6) Turns out he really, really hates open top trophy parades pic.twitter.com/N6vVi1QOdB — BSN (@BallStreet) 24 June 2019

7) He once played N’Golo Kante on FIFA and didn’t really have much fun pic.twitter.com/l4HZop2Wvi — BSN (@BallStreet) 24 June 2019

8) But if he wins, this is what he does to his pals pic.twitter.com/hFKvliMwlI — BSN (@BallStreet) 24 June 2019

9) Interviews were never really his thing pic.twitter.com/VFRUqKjEO8 — BSN (@BallStreet) 24 June 2019

10) Here he is just destroying training equipment for a laugh pic.twitter.com/w3CdYXGD2E — BSN (@BallStreet) 24 June 2019