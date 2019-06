Varð mjög pirraður og þrumaði boltanum í andlitið á ungum strák

Ungur boltastrákur fékk heldur betur að finna fyrir því í kvöld er hann sá leik Ítalíu og Grikklands.

Um var að ræða leik í undankeppni EM en Ítalar höfðu betur sannfærandi, 3-0.

Boltastrákurinn stóð rólegur fyrir utan grasið og fylgdist með er leikmaður Ítalíu þrumaði knettinum beint í andlit hans.

Strákurinn datt að vonum í jörðina við þetta fasta skot en sem betur fer þá slasaðist hann ekki alvarlega.

Leikmaður Ítala sparkaði í boltann vegna pirrings en hann var úr leik.

Greece highlights from their 0-3 home defeat to Italy 👇 #GREITApic.twitter.com/V3Q7qv8KyV

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 8 June 2019