Arnór með fullkomna frammistöðu og er sterklega orðaður við stórlið

Arnór Sigurðsson skoraði einn eitt markið í rússnensku úrvalsdeildinni í gær er CSKA Moskva mætti Krylia Sovetov.

Sigur CSKA var aldrei í hættu í dag en liðið hafði betur með sex mörkum geng engu. Arnór árri mjög góðan leik fyrir CSKA og skoraði fjórða mark liðsins og lagði upp það annað.

Mark Arnórs var laglegt en hann lagði boltann skemmtilega í netið í síðari hálfleik. Hörður Björgvin Magnússon spilaði einnig fyrir CSKA og skoraði eftir sendingu frá Arnóri.

Frammistaða Arnórs var i heimsklassa og fær hann 10 í einkunn fyrir leikinn, það er gerist sjaldan.

Líkur eru á Arnór fari frá CSKA í sumar en hann er hefur verið orðaður við Napoli. Í DR. Football kom fram í dag að það væri 100 prósent að hann færi þangað í sumar.

20-year-old CSKA Moscow star Arnor Sigurdsson earned a perfect 10 to star in our final Russian Premier League team of the week of 2018/19 👏👏👏https://t.co/iioXqa1Ntd pic.twitter.com/lNyiYSopxV

